زعيمان فقط من قادة الغرب هنّأهما بوتين

A + A -

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، دون جميع القادة الأوروبيين الحاليين.

ونشر موقع الكرملين التهاني التي أرسلها بوتين بعيد الميلاد والعام الجديد إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية حيث شملت أوربان وفوتشيتش فقط بين جميع القادة الأوروبيين.

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيهنئ رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا والمستشار الألماني بالعام الجديد، قائلا: "لا، لن يهنئهم. هؤلاء لا يبادرون بأنفسهم لإرسال أي تهنئة وليس لدينا اتصالات معهم الآن. وبالنظر إلى الإجراءات غير الودية التي يتخذونها بشكل مستمر، فإن الرئيس الروسي لن يهنئهم".

إنترفاكس