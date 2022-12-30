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نقابة عمال مستشفيات البقاع: للاسراع بتحقيق مطالب موظفي مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين

30
DECEMBER
2022
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عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع اجتماعا ناقش خلاله "الحقوق المطلبية لموظفي مستشفى الهرمل الحكومي والظلم الذي لحق بهم نتيجة عدم تطبيق المراسيم التي اقرت بقانون الموازنة".

ورأى المجتمعون في بيان على الاثر، أن "المطالب محقة للعاملين في المستشفيات الحكومية وخصوصا مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين"، متسائلين عن "سبب التأخر في تطبيق هذه المراسيم".

وناشدت النقابة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض "الاسراع في معالجة الأمر لكون الوضع الإقتصادي والمعيشي للعاملين في المستشفيات الحكومية في البقاع صعبا وغلاء المعيشة مقابل الحوافز المقدمة للعاملين والتي لا تفي بمتطلبات العيش".

وطلبت "زيادة البدلات المقدمة للعاملين ومنها: الرواتب، المساعدة الإجتماعية، المنح المدرسية، بدل الإنتاجية، تطبيق ورفع الدرجات للمستحقين من العاملين".

وشددت النقابة على "التسريع بحل الموضوع لكون المستشفيات الحكومية هي الملجأ الوحيد للطبقات الفقيرة، وعدم استقبال المرضى يشكل عبء على المواطن الفقير"، مؤكدة "الوقوف إلى جانب العاملين في المستشفيات لحين تنفيذ المطالب".

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