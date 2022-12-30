مولوي للمواطنين: لن نتساهل!

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لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أنّ "519 عنصرًا أمنيًا سينتشرون على الأراضي اللبنانية ليلة رأس السنة حفاظًا على سلامة المواطنين".



وأشار في مؤتمر صحافي من المقرّ العام لقوى الامن الداخلي إلى أنّه "عند حصول أي اشكال سيكون هناك تواصل مع شعبة المعلومات الجاهزة بالكامل".



وطلب مولوي من "المواطنين التعاون مع القوى الأمنية حفاظًا على النظام ليلة رأس السنة والتقيّد بالتعليمات الأمنية الواضحة ولن يكون هناك أي تساهل فيما يخص إطلاق النار العشوائي".

أمّا في ما يخصّ الإعتداءات المتواصل على قناة "الجديد، فقال: "التحقيق جدّي في هذه القضية ومصرّين للوصول الى الحقيقة".