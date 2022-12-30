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ريسيتال ميلادي في كاتدرائية مار الياس في مطرانية صيدا ودير القمر بحضور الوزير باسيل بدعوة من مؤسسة الأرض البيضاء التي يرأسها أبو زيد

30
DECEMBER
2022
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بدعوة من مؤسسة الأرض البيضاء التي يرأسها النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد ، أحيت جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة ريسيتالا ميلاديا في كاتدرائية مار الياس في مطرانية صيدا و دير القمر المارونية في حضور المطرانين مارون العمار و إيلي بشارة الحداد، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار، رئيس التيار الوطني الحر النائب المهندس جبران باسيل، نائبي صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري والدكتور أسامة سعد، النائبين السابقين السيدة بهية الحريري والدكتور سليم الخوري، قائد منطقة الجنوب في الجيش اللبناني العميد روجيه الحلو و شخصيات حزبية وقضائية وعسكرية و بلدية واختيارية و جمهور كبير من بلدات قضاءي جزين والزهراني ومدينة صيدا...
وكانت سبقت الريسيتال كلمة معايدة من الدكتور ابو زيد شدد فيها على ضرورة تجديد وتطوير العلاقة الأخوية التي تربط صيدا و جزين.... كما تحدث بعده المطران عمار مشددا على معاني العيد و ضرورة التفاعل الدائم و خصوصا في فترة الأعياد بين منطقتي صيدا و جزين.

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