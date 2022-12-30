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كلاس معايدًا الشباب لمناسبة العام الجديد: كلنا ثقة انكم سترفعوا اسم لبنان

30
DECEMBER
2022
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وجه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، رسالة معايدة الى الشباب والرياضيين لمناسبة العام الجديد، وقال: “بمناسبة حلول العام الجديد 2023، اتوجه الى الشابات والشباب بمعايدة قلبية، متمنياً للأجيال الشابة كل الخير و الآمال ببناء مستقبل زاهر يستحقه لبنان. ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  التي تحدق بوطننا و تنعكس بقوة على أجيالنا الشبابية تدفعنا الى صوغ سياسات شبابية تليق بمستوى اللبنانيين وتطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية، وتساعدهم على إستعادة الثقة بوطنهم، وتؤكد دورهم في الحفاظ على صورة لبنان التلاقي والانفتاح الروحي والتفاعل الحضاري، وتركز أحقيتهم بأن يكون لهم على مستوى ما يطمحون اليه من رقي وتقدم وسلام”.

وتابع: “فما من شعب إلا ويتعرض لأزمات ويقاسي مشاكل، ويواجه تحديات، ونحن كلنا ثقة ان شابات وشباب لبنان يدركون جيدا (معنى ان يكونوا لبنانيين)، ويتحملون مسؤولية رفع اسم لبنان والدفاع عن حقوقه وقضاياه وحفظ كرامة الوطن”.

وختم: “راجيا الله ان يحفظ لبنان ويرافق شاباته وشبابه في مسيرتهم الحياتية ومسارهم الوطني. ايها الشباب، سافروا ولا تهاجروا، انتم للبنان ولبنان لكم”.

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