هكذا سيكون طقس بداية العام

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف فى المناطق الداخلية والجبلية، ويتكون الضباب على المرتفعات .
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.
الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية الجنوبية ابتداء من بعد الظهر.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 15 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول الى جنوبية شرقية مساء ، سرعتها بين 8و 25 كلم/س .
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75% .
-حال البحر: هادئ،حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس: 16,39