living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سيكون طقس بداية العام

30
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.
 
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف فى المناطق الداخلية والجبلية،  ويتكون الضباب على المرتفعات .
 
السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي ضمن معدلاتها الموسمية.
 
الأحد:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة  وضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية الجنوبية ابتداء من بعد الظهر.
 
الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة.
 
-الحرارة على الساحل من11  الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 15 درجة. 
 
-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا تتحول الى جنوبية شرقية مساء ، سرعتها بين 8و 25 كلم/س .
 
-الانقشاع: جيد إجمالا.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 75% .
 
-حال البحر: هادئ،حرارة سطح الماء: 20 درجة.
 
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس:  6,43
 
-ساعة غروب الشمس:  16,39
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout