السيد: ميقاتي يخشى شخصاً واحداً ... وإيقافه عند حدِّه واجب وطني

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غرد اللواء جميل السيد قائلا: "لا يفوّت الرئيس ميقاتي حاجةً للناس من تمويل المستشفيات والكهرباء الى مساعدات العسكريين إلا ويستغلها لتمرير مراسيم او عقد إجتماع لمجلس الوزراء خلافاً للطائف، كما لو أنه يمكن أن يحكم البلد بلا حاجة لرئيس جمهورية،

إلا عندما يرتفع الدولار تراه متفرّجاً على قرارات شريكه رياض سلامة. "

وأضاف "إلى أين يقود هذا النهج الإبتزازي؟!

إلى خلاصة أن لبنان ليس بحاجة لرئيس جمهورية وإستفزاز المسيحيين!

وبمعنى آخر،

ميقاتي يقود البلد من حيث يدري أو لا إلى التقسيم أو الفدرالية،

فهل هذا هو المطلوب منه؟!

ميقاتي يخشى شخصاً واحداً في لبنان هو الرئيس برّي،

وإيقافه عند حدِّه واجب وطني…"