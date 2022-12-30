مكمن محكم يوقع بمروّج مخدرات

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صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس والمناطق المجاورة، وهو المدعو:خ. ز. (مواليد عام 1990، لبناني الجنسيّة)".

ولفت إلى أنّ، "الأوامر أعطيت للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه. وبتاريخ 25/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في طرابلس-شارع نقابة الأطباء، نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع "هيونداي".

وأشار إلى أنّ، "بتفتيشه والسّيّارة تمّ ضبط ما يلي:

/76/ ظرفًا بداخله مادة الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.

/97/ ظرفًا بداخله مادة باز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.

قطعتين من حشيشة الكيف والماريجوانا.

مبلغًا ماليًّا وقدره /32/ مليون ليرة لبنانية، و/2081/ دولاراً أميركيًا.

مسدّسًا حربيًّا وهاتفًا خلويًّا".

وبالتحقيق معه، "اعترف بترويج المخدّرات، التي يحضرها من الهرمل، على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مدينة طرابلس وجوارها. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".