خاص- رئيس الجمهورية نجيب ميقاتي.. بشهادة ويكيبيديا

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خاص tayyar.org

يتداول ناشطون بلقطة شاشة screenshot (مرفقة) نقلا عن موقع ويكيبيديا يعرّف نجيب ميقاتي على أنه رئيس الجمهورية acting منذ تشرين الأول 2022 خلفا للرئيس العماد ميشال عون، وأن مقر إقامته في القصر الجمهوري في بعبدا.

كما نشر الموقع تعريفا للسيدة اللبنانية الأولى جاء فيه أنها تدعى راهنا مي ميقاتي، زوجة الرئيس بالوكالة نجيب ميقاتي الذي يتولى المنصب منذ 31 تشرين الأول 2022.

ثم ورد في سياق تعداد أسماء رؤساء الجمهورية منذ 1943 أن الرئيس الـ acting منذ 31 تشرين الأول 2022 هو نجيب ميقاتي (لقطة شاشة مرفقة).