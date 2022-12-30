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توضيحٌ من القرم حول "إبراء ذمة ليبان بوست"

30
DECEMBER
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم، بيان جاء فيه: "انطلاقاً من مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على ما ينبغي معرفته، وحرصاً على القيام بالعمل الموكل الى الوزارة من دون أي التباس، لما فيه مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في آن معاً، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات أن يوضح الآتي:

أولاً: تعليقاً على الحملة بشأن شركة "ليبان بوست"، ينبغي الاشارة الى ان تقرير ديوان المحاسبة قد أوكل الى الوزير القرم إبراء ذمة "ليبان بوست" والوزارة بعد القيام بالمقاصة المفصّلة المطلوبة، كما وردت في الصفحة 46 من هذا التقرير. كما إن مجلس الوزراء، وتنفيذاً للقوانين المرعية الاجراء، أوكل الى الوزير القيام بتنفيذ بنود هذه المخالصة. مع الاشارة الى أنّ هذا الإبراء يشمل بمضمونه التّقرير المالي فقط، من دون ان يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي ولا أي دعوى قضائية سابقة أو لاحقة.

ثانياً: إنّ الوزير القرم قد أعدّ دفتر الشروط بحسب "قانون الشراء العام" وأطلق مزايدة تلزيم قطاع البريد في سبيل إصلاح الثغرات بعد التجديد ثماني مرّات لشركة "ليبان بوست"، لفترات قصيرة مما لم يكن لمصلحة الاستثمار في هذا القطاع. هذه المزايدة تضمن بشكل واضح حفظ حقوق الدولة اللّبنانية حصرًا وحماية وضعها أمام أي شركة ستتقدّم للمزايدة.

ثالثاً: إنّ الهدف الأساسي يبقى تلزيم هذا المرفق بشروط جديدة وإبعاد هذا الملف عن المصالح السياسيّة الضيّقة.

ولفت البيان إلى "إنّ الوزير القرم، إذ يقدّر للاعلام دوره ورسالته، يدعو الى استقاء المعلومات حصراً من المرجع المختصّ والتعاون لصون المؤسسات اللبنانية وعدم استهدافها."

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