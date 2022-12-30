الحركة السياحية تحسّنت ولكن!

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يكشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”الأخبار” إلى أن “الحركة السياحية في الفنادق تحسّنت لكن لفترة زمنية جداً قصيرة. فنحن نعاني من ركود مستمر منذ 15 أيلول حتى 15 كانون الأول. وبالتالي بضعة أيام خلال فترة الأعياد لا تعوّض خسائر 3 أشهر، على أهمية المداخيل التي تأمّنت للبلد ولكافة القطاعات”.

وعن الحركة في المناطق، يلفت الأشقر إلى أن “نسبة الإشغال في بيروت تناهز الـ 70 في المئة خلال الأيام التي تسبق وتلي ليلة رأس السنة. أما خارج بيروت فمناطق التزلج ستكون أكثر المناطق استفادة حيث ستصل نسبة التشغيل إلى ما يقرب من 90% تليها المناطق التي تنظم مهرجانات وحفلات عامة كما في جبيل والبترون”.