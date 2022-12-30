عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2022

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الأخبار: عرش الكرة بلا ملك

بري وميقاتي: العتمة الشاملة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء | التيار: رئيس الحكومة مزوّر

البناء: الأتراك: اتفقنا مع سورية على خطط تفصيلية للنازحين ومكافحة الإرهاب وفتح الطرق الدولية حكومة نتنياهو تنال ثقة الكنيست مع قوانين تشرع توسيع الاستيطان والميليشيات رداً على كلام عون والتيار… بري: 75 قانوناً لم ينفذ… وميقاتي: حجار وقع المرسوم



الديار: نهاية العام تفضح ارباك الدولة والقرارات الارتجالية تنتهي بانتصار السوق السوداء!

وزير الدفاع الفرنسي يحمل «رسالة» تحذير من التطورات الاقليمية ولا مؤتمر دولي

«حرب النجوم» تندلع بين بري وعون.. «وعين التينة» مع انهاء «دلع» باسيل رئاسيا





نداء الوطن: احتدام "حرب التواقيع"... ونصرالله يحاول "ضبط الإيقاع"

"حفلة" رأس السنة: بري "يُبهدل" عون وباسيل "يشرشح" ميقاتي!

النهار: نهاية السنة: فوضى حاكمة واشتعال سياسيّ

اللواء: دولة «نتف المواطن»: اشتباك مفتوح بين بري وعون يُطيح بالكهرباء

تصعيد ليلاً بين ميقاتي وباسيل..ورسالة فرنسية مشدَّدة مع موفد ماكرون



الجمهورية: بري لـ عون: شوفتنا نجوم الضهر



l'orient le jour: La vie libanaise de Carlos Ghosn