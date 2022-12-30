أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي في بيروت إن أهمّ ما تعلمه من تجربته في لبنان هو أن النظام السياسيّ قائم على قدرة التعطيل تحت عنوان الشراكة وهو يشبه نظام مجلس الأمن، حيث الطوائف الكبرى دول عظمى تملك «سلاحاً نووياً» يمنحها حق الفيتو.



خفايا

قالت قيادات في تشكيلات المعارضة السورية إنها تبلّغت رفضاً من عواصم دول الخليج التي كانت لها فيها مقار سابقا بما فيها قطر لطلبات نقل مقارها من تركيا وإن بعض التشكيلات حاولت بحث الانتقال مع عواصم أوروبية تعادي دمشق وفشلت.

نداء الوطن: خغايا

عبّر نائب تغييري عن استيائه من وضع البلد قائلاً إنّ تنفيذ قرار هجرته خارج البلد برفقة عائلته صار قريباً.

يردد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ من أسباب معارضته المراسيم الجوالة رفضه أن تكون قراراته تحت رحمة وزير على خلاف قوي معه.

جرت محاولات من دولة اقليمية لجمع أجنحة حزب حليف يعاني من التشققات، لكن عوامل حزبية داخلية عطّلت المبادرة.



اللواء: أسرار

همس

يرتاب مواطنون من سماح مسؤول نقدي كبير لحملة المليارات والملايين بالتوجه الى بعض المصارف لاستبدالها بالدولارات، وتمنع توجيهاته بالتنسيق مع مصارف أخرى «بحبس» أموال ومساعدات تصل الى حسابات مواطنين دون التمكن من التصرّف بها؟!



غمز

لا يخفي وزير مقرَّب ان الكيمياء بين المعنيين من رسميين وماليين مع وزير خدماتي، تعيق أي إنجاز، بالاضافة الى الأداء المرتبك في وزارته..



لغز

لم يسمع زوار اوروبيون اجوبة قاطعة إزاء الحادث الذي تعرض له جنود من الوحدة الايرلندية.. بانتظار استكمال التحقيقات..