"بعدما نجا بأعجوبة".. سمير صفير يُقاضي فندقاً في مصر

A + A -

أصدر الملحّن اللبنانيّ سمير صفير بعد حادث الانزلاق الّذي تعرّض له داخل فندق في مصر، بياناً أعلن فيه اللّجوء إلى القضاء للإدعاء على إدارة الفندق حيث تعرّض لإصاباتٍ بليغة.

وجاء في البيان الّذي أصدره سمير صفير: "إنّ الحادث المؤسف الذي تعرّضتُ له بتاريخ 12/10/2022 في القاهرة، بعد انزلاقي على درج "الجاكوزي" في النادي الرياضيّ التابع للفندق، وحيث تبيّن أنّ المكان لا يراعي إطلاقاً شروط السّلامة العامّة للّذين يرتادونه، أجدُ نفسي مضطرّاً إلى اتّخاذ طريق المداعاة القانونيّة نتيجة إصابتي البالغة جدّاً، حيثُ ما زلتُ أُعاني وأُتابع علاجي من أضرارِها حتّى تاريخه، من دون اكتراث إدارة الفندق لما حلّ بي".

وتابع سمير صفير: "وقد أوكلت مكتب الأستاذ المستشار طارق الكاشف في القاهرة في مصر، للمباشرة في اتّخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة كافة، محتفّظاً بحقّي في مقاضاة إدارة الفندق في مصر، وفي الإدارة العامّة العالميّة".