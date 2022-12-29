تقرير صادم.. بالأسماء والأرقام: لبنان يملك 6 من أكبر اصحاب المليارات في العالم!

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حسب تصنيف مجلة فوربس الأميركية، لمليارديرات العالم، كانت 2022 سنة قاسيةً على أغنى أثرياء العالم، إذ عرفت السنة انخفاض صافي ثروة أثرياء العالم من 13.1 تريليون دولار سنة 2021، إلى 12.7 تريليون دولار مع آخر سنة 2022، وذلك بعد خسارة أثرياء العالم لـ400 مليار دولار خلال هذه السنة.

كما شهد عدد مليارديرات العالم انخفاضاً هو الآخر، إذ وصل إلى 2668 مليارديراً في سنة 2022، بعد أن كان في سنة 2021 يبلغ 2755 مليارديراً، وذلك بعد أن خرج من دائرة المليارديرات نحو 329 شخصاً، في وقت دخل عالم الأثرياء 236 مليارديراً جديداً.

وكانت الصين أكثر الدول التي تأثر أثرياؤها في هذه السنة، إذ خرج نحو 87 مليارديراً صينياً من قائمة فوربس لأثرياء العالم، وذلك بعد أن شنّت الحكومة الأميركية حملة عقوبات على قطاع التكنولوجيا في الصين، كما كانت روسيا الخاسر الثاني، بعد أن خرج 34 مليارديراً روسياً من قائمة الأثرياء، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع ذلك، نجح أكثر من 1000 ملياردير في تحسين ثرواتهم خلال سنة 2022.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تتصدر العالم في عدد المليارديرات، بـ735 مليارديراً تبلغ ثروتهم الجماعية نحو 4.7 تريليون دولار، في حين احتفظت الصين (بما في ذلك ماكاو وهونغ كونغ) بالمرتبة الثانية، بـ607 مليارديرات بثروة اجمالية تبلغ 2.3 تريليون دولار.

وتصدر مجلة فوربس سنوياً قائمةً بأثرياء العالم باعتماد منهجية خاصة تعتمد على حساب صافي ثروة كل ملياردير في القائمة، وذلك بتعقب الصعود والهبوط اليومي لأغنى أثرياء العالم، وتحديث قيمة الممتلكات العامة للمليارديرات كل 5 دقائق عند الوقت الذي تكون فيه أسواق الأسهم مفتوحة.

كما تُحدّث المجلة الأميركية صافي ثروات المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بشكل كبير بشركات خاصة مرة واحدة يومياً.

وفي السياق، كشفت مجلة فوربس، أنقائمة مليارديرات العرب لم تتغيّر كثيراً خلال سنة 2022 عن التي سبقتها خلال عام 2021، فقد كان الشخص الوحيد الغائب عن تصنيف أغنياء العرب في سنة 2022، هو الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم الذي توفي في كانون الأوّل 2021، كما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

واحتفظ الملياردير المصري ناصف ساويرس بلقب أغنى رجل عربي رغم انخفاض ثروته 800 مليون دولار والتي جعلته الخاسر الأكبر بين أصحاب المليارديرات العرب خلال هذا العام، حيث بلغت ثروته الصافية 6.9 مليار دولار في أواخر كانون الأوّل 2022.

وبقيّ الملياردير الجزائري اسعد ربراب وعائلته في المركز الثاني في قائمة أغنى أثرياء العرب، في حين كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه هما أكبر الرابحين في مليارديرات العرب هذا العام، بعد أن شهد كلاهما زيادة ثروتهما بمقدار 700 مليون دولار لكل منهما، إذ يبلغ صافي ثروة كل منهما 3.2 مليار دولار.

وتمتلك كل من مصر ولبنان ستة من أصحاب المليارات، ولديهما أكبر عدد من المليارديرات في المنطقة.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين الستة مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الأخوة منصور الثلاثة محمد ويوسف وياسين، والأخوين ساويرس ناصف ونجيب، ومحمد الفايد.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة نحو 12.6 مليار دولار، وهم الشقيقان ميقاتي، وثلاثة أشقاء للملياردير السابق ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة 3 مليارديرات وهم حسين سجواني وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته وعبد الله الفطيم وعائلته. بينما لدى كل من المغرب وقطر مليارديرين، وهم رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته بالنسبة للمغرب، وفيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

وفيما يلي قائمة أغنى 10 مليارديرات عرب خلال 2022 :

1- ناصف ساويرس

الجنسية: مصرية

الثروة :6.9 مليار دولار

الرتبة العالمية: 329

2- أسعد ربراب

الجنسية: جزائرية

الثروة: 5.1 مليار دولار

الرتبة العالمية: 494

3- نجيب ساويرس

الجنسية: مصرية

الثروة: 3.4 مليار دولار

الرتبة العالمية: 836

4- طه ميقاتي

الجنسية: لبنانية

2.8 مليار دولار

الرتبة: 1029

5- نجيب ميقاتي

الجنسية: لبنانية

الثروة: 2.8 مليار دولار

الرتبة:1030

6-عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

الثروة: 2.8 مليار دولار

الرتبة :1049

7- حسين سجواتي

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

الثروة: 2.7 مليار دولار

الرتبة: 1091

8- محمد منصور

الجنسية: مصرية

الثروة: 2.5 مليار دولار

الرتبة: 1175

9- عبد الله الفطيم وعائلته

الجنسية: إماراتية

الثروة: 2.4 مليار دولار

الرتبة: 1228



10- بهاء الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 2.1 مليار دولار

المرتبة: 1365

11- محمد الفايد

الجنسية: مصرية

الثروة: 2.0 مليار دولار

الرتبة:1484

12- عزيز أخنوش وعائلته

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.9 مليار دولار

الرتبة: 1559

13- فيصل بن قاسم آل ثاني

الجنسية: قطرية

الثروة:1.8 مليار دولار

الرتبة:1563

14- سهيل بهوان

الجنسية: عمانية

الثروة: 1.8 مليار دولار

الرتبة: 1606

15- روبير معوض

الجنسية: لبنانية

الثروة:1.5 مليار دولار

الرتبة:1820

16- يوسف منصور

الجنسية: مصرية

الثروة: 1.5 مليار دولار

الرتبة: 1901

17- أيمن الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 1.4 مليار دولار

الرتبة: 1962

18- عثمان بنجلون وعائلته

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة:2140

19- حمد بن جاسم آل ثاني

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة: 2170

20- فهد الحريري

الجنسية: لبنانية

الثروة: 1.2 مليار دولار

الرتبة: 2254

21- ياسين منصور

الجنسية: مغربية

الثروة: 1.1 مليار دولار

الرتبة: 2313

عربي بوست