حزب الله واصل مبادرته برفع النفايات في صيدا

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واصل العمل الإجتماعي في "حزب الله"، مبادرته لليوم الرابع على التوالي، في إزالة النفايات من مناطق الفيلات وطلعة صيدلية المصطفى وبالقرب من جامع الإمام علي، وطلعة طريق المية وميه وبالقرب من جامع ابو عبيدة في تعمير عين الحلوة الوسطاني، وطريق مستشفى الهمشري، ومنطقة الاسماعيلية، بالتنسيق بين لجنة العمل الاجتماعي في شعبة عين الحلوة التي قامت بتأمين مادة المازوت للآليات، وبلدية المية وميه بالتعاون مع شركة Ntcc.

ووجه الأهالي رسالة الشكر والتقدير إلى مسؤولي "حزب الله"، على ما يقومون به "من أجل خدمة أهالى صيدا وجوارها ورفع الغبن عن تلك الأحياء الشعبية".