living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متفرغو "اللبنانية": لإلزام بعض المصارف دفع الرواتب والمستحقات المحولة للأساتذة قبل صدور قرار رفع سعر دولار صيرفة

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، "الأداء المالي السيىء والممعن في إذلال أساتذة الجامعة عاملين ومتقاعدين وكافة المواطنين، هذا الأداء السيىء الذي تتحمل مسؤوليته المصارف ويتحمل مسؤوليته بشكل أساسي مصرف لبنان"، متسائلة: "هل يعقل بأن يرفع مصرف لبنان سعر الدولار على منصة صيرفة من 31 ألفا الى 38 ألفا بين ليلة وضحاها؟! فكان نتيجة ذلك أن عددا كبيرا من الأساتذة لم يتمكنوا من سحب رواتبهم قبل القرار بسبب الفوضى العارمة والزحمة الخانقة على أبواب المصارف التي تقلص عددها بشكل كبير وعلى أجهزة الصرف الاَلي بالإضافة الى تأخير بعض المصارف إنزال الرواتب في حسابات الاساتذة والموظفين التي حوّلت لهم قبل الأعياد وقبل صدور قرار الحاكم الاخير القاضي برفع سعر صيرفة".

وطلبت الهيئة "من حاكم مصرف لبنان التدخل سريعا لوقف هذا الأداء السيىء الذي يميز بين أستاذ واّخر وذلك بالزام كافة المصارف بالإستمرار بدفع كافة الرواتب والمستحقات التي حولت الى حسابات الأساتذة قبل صدور قرار رفع سعر دولار صيرفة وذلك تمكيناً للموظفين من الحصول على رواتبهم على أساس عادل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout