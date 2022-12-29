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وفد من "حزب الله" في الهرمل زار كاهن رعية القاع ودير الراهبات في حي الحارة مهنئا بالميلاد

29
DECEMBER
2022
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زار وفد من "حزب الله" في الهرمل كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله في دارته في البلدة لتهنئته بالميلاد.

وهنأ الشيخ حسين اللاذقاني باسم الوفد "الأب نصر الله، ومن خلاله رعيته في بلدة القاع"، داعياً الله إلى "أن يعيد الازدهار والعزة والاستقرار والراحة إلى بلدنا عموما، ومنطقتنا بعلبك – الهرمل خصوصا".

من جهته، رحب نصر الله بالوفد، مهنئا "الإخوة في "حزب الله" وعلى رأسهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله والبنانيين جميعاً بالأعياد"، آملا في "أن يكون هذا العيد بداية مرحلة جديدة للبنان المحبة والإلفة لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والرخاء ولتجاوز الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان"، مؤكدا "الترابط الاجتماعي، الذي يجمع بين أبناء القاع والهرمل في مختلف الظروف".

وتحدث المسؤول الاجتماعي في "حزب الله" في الهرمل أسد علوه عن "رابط الدم بين الهرمل والقاع في مواجهة الإرهاب التكفيري، الذي أراد من خلال احتلال الجرود تهجير أبناء بلدتي القاع ورأس بعلبك، فواجهته بطولة الأهالي، بالتضامن مع أبناء الهرمل والقرى المجاورة".

وقدم مدير مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل الدكتور علي جعفر إلى الأب نصر الله "كتاب المسيح في ليلة القدر"، الذي يحكي عن زيارات المعايدة التي يقوم بها الإمام الخامنئي على عوائل الشهداء المسيحيين، الذين قضوا خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما وزار وفد من الحزب دير الراهبات في حي الحارة في الهرمل مهنئا بالأعياد.

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