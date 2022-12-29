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ماكرون يوجه رسالة الى لبنان غداً!؟

29
DECEMBER
2022
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أفادت مصادر فرنسية لمراسلة mtv في باريس، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو سيقوم بزيارة الى لبنان من الجمعة ٣٠ كانون الاول حتى ٢ من كانون الثاني يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويمضي معهم ليلة رأس السنة.

 ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع اللبناني موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون.

وكان الوزير الفرنسي زار لبنان في اكثر من مناسبة، وتربطه علاقات وثيقة بعدد من المسؤولين السياسيين وقيادة الجيش والفعاليات اللبنانية. ومن المتوقع ان يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس ماكرون تؤكد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تبذل فيه باريس مساعي واتصالات لمواكبة الوضع الراهن ومساعدة لبنان. وأكدت مصادر دبلوماسية لـmtv أن الاهتمام بهذا الملف وعقد اجتماعات دورية تشاورية في باريس أو كما حدث أخيراً في الرياض لا يعني أن هناك اختراقا حدث، نافية الانباء الواردة عن عقد مؤتمر دولي حول لبنان.
 
 
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