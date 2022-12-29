ماكرون يوجه رسالة الى لبنان غداً!؟

أفادت مصادر فرنسية لمراسلة mtv في باريس، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو سيقوم بزيارة الى لبنان من الجمعة ٣٠ كانون الاول حتى ٢ من كانون الثاني يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويمضي معهم ليلة رأس السنة.

ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع اللبناني موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون.

وكان الوزير الفرنسي زار لبنان في اكثر من مناسبة، وتربطه علاقات وثيقة بعدد من المسؤولين السياسيين وقيادة الجيش والفعاليات اللبنانية. ومن المتوقع ان يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس ماكرون تؤكد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.