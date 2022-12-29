وزير الطاقة يكشف عن العائق أمام صرف الاموال للفيول لكهرباء لبنان

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أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الى أن "هناك عائقاً من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال". وقال فياض: "اتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل".

ولفت في مؤتمر صحافي له الى أنه "يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر"، متسائلا: " في الداخل ما الذي يؤخّرنا إذا كان مصرف لبنان قد أكّد وجود الاموال؟".