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جولات لمديرية حماية المستهلك جنوباً.. ومحاضر ضبط

29
DECEMBER
2022
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وقامت بجولة في الجنوب في عدد من المطاعم والفنادق وتبين التزامها شروط النظافة وصلاحية المواد الاولية والاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية، كما قامت بتلف البضاعة المضبوطة غير الصالحة في الجنوب بمواكبة امن الدولة، وسطّرت 10 محاضر ضبط بمحطات محروقات : 4 لمخالفة التسعيرة الرسمية و ٦ بسبب الاحتكار، محضر ضبط واحد ببائع طوابع لبيعها بعشرة اضعاف سعرها، محضر ضبط بمواد منتهية الصلاحية ومواد غذائية بمواكبة امن الدولة، بالاضافة الى 4 محاضر ضبط عدم اعلان اسعار ووجود مواد منتهية الصلاحية، ومحضر ضبط بمركز تعبئة غاز لمخالفة السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة.

وتم ضبط ١٦٠ كيلوغراما من الدجاج الفاسد اضافة الى مواد غذائية منتهية الصلاحية في احد المحلات التجارية، بمؤازرة من الامن العام. وقد جرى اقفال المحل بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص.
وقامت بجولة في محطات المحروقات في الجنوب بمؤازرة أمن الدولة، للتأكد من التزام الأسعار المحددة من وزارة الطاقة، وتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

وجالت في عدد من الافران للتحقق من سعر ربطة الخبز وزنتها، وتم تنظيم محضر ضبط بأحد الافران المخالفة.

كما قامت بجولة على بائعي الطوابع الأميريّة في السّوق السوداء، وفي النتيجة تمّ ضبط طوابع من كلّ الفئات، مع ٣ باعة فتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّهم، وتمّ تنبيههم بوجوب بيعها بالسعر الرسميّ.

وأكّدت الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، تأمينا لسلامة الغذاء ومنعا لاحتكار المواد الغذائية والمحروقات والتلاعب بأسعار السلع، وكذلك لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية. وهي تحيل المخالفين على القضاء المختص.

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