وزارة الصحة تسلمت لقاحات كورونا هبة من فرنسا

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أن الوزارة تسلمت هبة لقاحات كورونا مقدمة من الجمهورية الفرنسية، تتضمن 300 ألف جرعة من لقاح فايزر ثنائي التكافؤ والذي يستهدف جميع متحورات فيروس كورونا (أوميكرون، وسلالتي أوميكرون الفرعيتين BA.4 و BA.5).



وفي هذا الاطار، شكرت وزارة الصحة فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، وتقديمها الدعم اللازم للقطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.



وذكّرت وزارة الصحة المواطنين بضرورة المسارعة الى أخذ اللقاح المضاد لكورونا (الجرعة الاولى والثانية) منه، وفي حال أخذها، يُنصح بأخذ الجرعات التعزيزية (الجرعة الثالثة والرابعة) وذلك لتنشيط جهاز المناعة ومكافحة كوفيد-١٩ في فصل الشتاء وفترة الاعياد.