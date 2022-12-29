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الاعتداء على "الجديد"... موقف حاسم لوزارة الإعلام!

29
DECEMBER
2022
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صدر بيان عن المشاركين في اجتماع وزارة الإعلام بدعوة من وزير الإعلام زياد مكاري بيروت اليوم الخميس، جاء فيه: "لبنان على مسافة قصيرة من إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023، وهو حدث يُرتب على الإعلام اللبناني مسؤوليات وتحديات كبيرة لإثبات أن لبنان كان وسيبقى منارة للحرية والديموقراطية في العالم العربي".

‎وأشار الى أن "المجتمعين في بيت الإعلام اللبناني كله في وزارة الإعلام، برعاية الوزير زياد مكاري يقدرون معنى أن يستمر لبنان، بإعلامه الرسمي والخاص بتقديم تجربة ريادية متجددة في العمل الإعلامي الحر والموضوعي والمسؤول".

‎وتابع، المجتمعون يقدرون لوزارة الاعلام، أن تستمر مظلة وطنية تجم أهل البيت الإعلامي وتفتح المجال للنقاش والحوار الهادف إلى الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ومن أبسط الواجبات حفظ سلامة وأمن المؤسسات الإعلامية والاعلاميين".
من هنا، اتفق المجتمعون على "إدانة الاعتداء الذي تعرضت له قناة "الجديد"، وشدّدوا على "أهمية الإقلاع عن هكذا أساليب تهديدية تزيد المؤسسات الإعلامية تمسكاً بالحرية والرأي الحر".


‎وأكد المجتمعون "إحترامهم الكبير للمرأة اللبنانية ولأدوارها في تحصين هذا المجتمع في مواجهة الضغوط والتحديات الكبرى التي تعرضت وتتعرض لها".

كما شدّدوا على "رفضهم أي إساءة لدور المرأة اللبنانية ولا سيما المرأة الجنوبية التي كانت شريكة فعلية في المقاومة والتحرير".

‎وتابع البيان، "الجميع مدعو في هذه المرحلة التاريخية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والاحتكام إلى الأطر القانونية المشروعة واللجوء إلى القضاء لحفظ الحقوق وصون الكرامات".

‎وشدّد على أن "الدعوة مفتوحة لأن يستمر الحوار بين الإعلاميين في لبنان من أجل تلقف التحدي الكبير: "بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023 ، وهذا يتطلب تقديم الأفكار وإطلاق المبادرات حتى نؤكد بالملموس أن بيروت قادرة على التجدد برغم المآسي الكبيرة"

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