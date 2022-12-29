«ماركا» الإسبانية: النصر السعودي يريد جمع راموس مع رونالدو... والأحد حاسم

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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم (الخميس)، أن نادي النصر السعودي يريد ضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس ليجتمع بزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، إذا تمت صفقة التعاقد مع الهداف البرتغالي الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأشارت «ماركا» إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام 2023، الأحد المقبل، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس.

وأضافت الصحيفة ومقرها مدريد أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاماً) بالانضمام للفريق في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو (حزيران).

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الحصول على تعليق فوري من مسؤولي النصر.

وتألق راموس في الموسم الحالي مع سان جيرمان بعد أن عانى من الإصابات في موسمه الأول، لكنه غاب عن منتخب إسبانيا في كأس العالم بقطر بسبب قرار فني من المدرب السابق لويس إنريكي.

وكان وكيل أعمال رونالدو قد وصل، ليلة الجمعة الماضية، إلى العاصمة الرياض، حيث اجتمع بمفاوض سعودي لإتمام الصفقة، لكنها تأجلت أطول من المعتاد.