هذا ما تمناه أصحاب محطات المحروقات على مصرف لبنان!!

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صدر بيان عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جاء فيه، "عطفاً على قرار مصرف لبنان في الامس باحتساب البنزين حسب سعر صيرفة ما أدى الى عودة الطوابير على المحطات و بناءا على تعديل السعر اليوم و عودة الوزارة عن قرارها".



وتابع البيان، "نتمنى من مصرف لبنان عدم العودة الى هذا القرار في الاسبوع المقبل بدون وضع آلية تكون عملية وواضحة لتسليم المحطات دولار حسب سعر صيرفة والا سنعود لنفس التخبط الذي حصل بالأمس".



يذكر أن على وقع التخبّط الذي حصل مساء أمس، جرى التواصل بين رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وعلى هذا الاساس "وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة".