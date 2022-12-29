living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يجتمع مجلس الوزراء مطلع العام؟

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التصدعات التي أحدثها انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال منذ أسابيع تحت عنوان الضرورات الصحية وإقرار الأموال للمستشفيات لمعالجة أصحاب الأمراض المستعصية، أصابت الكيان اللبناني برمته.

دستوريا، نشب خلاف كبير حول تفسير المواد التي تسمح بالتئام الحكومة والحالات التي تخولها ذلك.

نيابيا، فقد أودت بجلسات التشريع وتحديدا تلك التي كان دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري للنظر في الادعاء الموجه الى وزراء اتصالات سابقين بتهمة هدر المال العام.

اما سياسيا فقد اصابت ارتداداتها اكثر من فريق في مقدمهم الفريق الحكومي نفسه، وذلك بتغيب ثمانية وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر عن الجلسة، والاعلان صراحة مقاطعتهم إياها. كما طالت في شكل واضح الفريق الممانع وتحديدا اتفاق مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يعمل الفريقان على دراسة جدواه والاستمرار به.

ولم يكد يجف حبر قرارات تلك الجلسة الحكومية وتهدأ وتيرة ما خلفته من تداعيات، حتى بدأ التداول بمعلومات تفيد بأن الحكومة ستعقد جلسة ثانية مطلع السنة الجديدة وسيكون جدول اعمالها مختصرا ويتضمن بند ترقية الضباط وملء الشغور في بعض المراكز العسكرية.

النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا ينفي ذلك ويؤكد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال يمارس صلاحياته في اطار ما نص عليه الدستور وما تفرضه مصلحة البلاد وابناؤها، وهو حريص على تسييرها منعا لاتهامه بالتقصير، وذلك بعدما اجرى مروحة واسعة من الاتصالات والمشاورات لم يلق خلالها ما يحول دون ذلك. حتى ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعلى عكس ما قيل انه ابدى اعتراضا على انعقاد الحكومة، تفهم الموقف عند شرحه من قبل الرئيس ميقاتي الذي ابدى كامل الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية وضرورة انتخابه عاجلا من اجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية والدولة ككل.

لكن اللجنة الوزارية المشكّلة من القضاة لبحث ضرورات انعقاد الحكومة ودستورية جلساتها فشلت في التوصل الى اتفاق، فيرد درويش قائلا: "هذا لا يعفي الرئيس ميقاتي من مسؤولياته التي يمارسها في الاطار الضيق للحؤول دون التفلت الاجتماعي وتاليا الامني وقطعا للطريق على شريعة الغاب التي بدأت تسجل في العديد من المناطق والشوارع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout