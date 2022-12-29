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ابي رميا في جولة في سراي جبيل: اكثر من ستة آلاف عائلة في جبيل تعاني....وللموظفين: انتم ابطال

29
DECEMBER
2022
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رأى النائب سيمون ابي رميا ان خريطة خلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة ووضع خطة تعاف يتوافق عليها الجميع ومحاسبة الفاسدين فهناك اكثر من ٧٠ مليار دولار مجهولة المصير فيما الشعب يئن تحت وطأة الكلفة المعيشية وهناك اكثر من ستة آلاف عائلة في جبيل تعاني من الجوع.
ابي رميا وفي خلال جولة له في سراي جبيل ولقائه القائمقام ناتالي مرعي اسف لغياب الصحوة السياسية المنتظرة على الرغم من الانهيار الاقتصادي المستمر لافتا الى ان العمل الاداري صعب في هذه الاوضاع لا سيما وان موازنة لبنان التي اقرت لهذه السنة لا تتعدى المليار دولار، وحيا الموظفين قائلا:" انتم تقومون بإنجاز اليوم بثباتكم في وظيفتكم على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، انتم ابطال في ظل تقصير الدولة لأنكم مؤمنون بالوطن تقومون بمهامكم وبواجباتكم."
القائمقام ناتالي مرعي شكرت ابي رميا لاهتمامه ووقوفه الدائم الى جانب القائمقامية والموظفين الذين يؤدون دورهم بمناقبية وشفافية رغم الظروف الصعبة ويبدون الاستعداد الدائم للتضحية والمثابرة مطالبة بإعطائهم بصيص امل حول امكانية انتهاء الظروف الراهنة مقترحة بعض المخارج لاستمرارية الموظفين كإنشاء صندوق للمعاملات السريعة.
وجال ابي رميا على مركز الدفاع المدني محييا عناصره ورئيس مركز جبيل الاقليمي في الدفاع المدني شكيب غانم، فالدفاع المدني يلبي نداءات المواطنين رغم الامكانيات الضئيلة.
واكمل ابي رميا جولته على مكاتب التنظيم المدني برئاسة جوزيت عواد والمالية ودائرة النفوس برئاسة غريتا روحانا ودائرة مياه جبيل برئاسة صخر جرمانوس والامن العام حيث التقى رئيس المركز الرائد نزيه نصار ومكتب امن الدولة برئاسة المقدم ربيع الياس ومكتب فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي بإدارة الرائد نقولا نصر ومكتب معاون السجل العقاري برئاسة ميرا ابو توما ومكتب تلفزيون لبنان في جبيل بإدارة الصحافي انطوان صعب، مثنياً على الدّور الذي تقوم به الشاشة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان ، وموجّهاً التحية الى المديرة العامة لتلفزيون لبنان فيفيان لبّس والادارة والموظفين على مثابرتهم في هذه الظروف الصعبة مادياً وإجتماعياً .
وتمنى ابي رميا ان يحافظ الاعلام اللبناني على رصانته وموضوعيته ومصداقيته في نقل الخبر ،لأن الصحافة تلعب دوراً بارزاً في تهدئة الأجواء السياسية، وتقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات في البلد .

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