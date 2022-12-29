هل تتساقط الثلوج في آخر أيام الـ2022؟

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ازال يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم وسيستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الجمعة :مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س

السبت :مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س