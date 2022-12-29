living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملية متزامنة وتحرّيات مكثّفة لقوى الأمن في مناطق المتن

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية. توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شبكة مؤلفة من /4/ أشخاص في مجال ترويج المخدرات على نطاق واسع في مختلف مناطق المتن".

وأضاف البيان، "على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى كشف هويات أفراد الشبكة، والتي تضم كل من: ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني) ب. ع. (مواليد عام 1998، سوري) م. ع. ع. (مواليد عام 2000، سوري) م. ح. (مواليد عام 2002، سوري)".

وتابع، "بتاريخ 20-12-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، قامت دوريات شعبة المعلومات بتنفيذ كمينين محكمين ومتزامنين في محلة الدورة أسفرا عن توقيف: الاول والثاني على متن دراجة آلية نوع "JR" لون اسود دون لوحات. الثالث والرابع على متن دراجة آلية نوع "FS" لون ابيض دون لوحات. وبتفتيشهم والدراجتين اللتين تم ضبطهما، عثر بحوزتهم على ما يلي:

-/26/ مظروفاً من مادة الباز كوكايين، زنة الواحد حوالى /1,1/ غ.
-/13/ مظروفاً من مادة الكوكايين بودرة، زنة الواحد حوالى /1,6/ غ.
-/18/علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز كوكايين، زنة الواحدة حوالى /4,9/ غ.
-/12/ علبة بلاستيكية تحتوي على كوكايين بودرة، زنة الواحدة حوالى /4,6/ غ.
-علبة بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلها مادة الباز كوكايين، زنتها حوالى /10,9/غ.
-مبلغ مالي وقدره /14,600,000/ ل.ل.، و/4/ هواتف خلوية".

ووفق البيان، "بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون شبكة لترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مختلف مناطق المتن ويقومون بتوزيعها على متن دراجاتهم الآلية، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout