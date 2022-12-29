مولوي في بكركي: التحضيرات لانتخابات البلدية بدأت

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.



وصرّح مولوي، من بكركي قائلاً: "سنبقى بمؤازرة القوى الأمنية لتمر الأعياد بسلام، ونحن موجودون لنكون بجانب الناس ونعطيهم الأمل والثقة بنفسهم ووطنهم".



وأضاف، "نتمنى انتخاب رئيس لإعادة التوازن للحكم، وهذا ما شدّد عليه الراعي".

وأشار مولوي، إلى أنّ "موضوع انعقاد جلسة حكومية يقرره رئيس الحكومة"، لافتاً إلى أنّ "الأجهزة الأمنية رغم ظروفها الصعبة تطبق القانون بما فيه من حفظ الأمن والأمان".



وأكّد مولوي، أنّ "التحضيرات لانتخابات البلدية بدأت"، قائلاً: "يجب أن تحصل بشهر أيّار ولا تأجيل بالنسبة لنا".