هل أوقف تمويل الكهرباء ووداعاً لساعات التغذية؟

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كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" أن قراراً سياسياً جمّد طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة المالية إبلاغ مصرف لبنان بفتح اعتمادات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء باخرتي فيول لزيادة ساعات التغذية.



وقالت المصادر إن الملف "أُوقف" في وزارة المالية، وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفى تسلّمه أي قرار من الوزارة للمباشرة بفتح الاعتمادات بقيمة 62 مليون دولار. وكشفت المصادر أن المشكلة تفاقمت بعد وصول باخرتين إلى لبنان محمّلتين 66 ألف طن من الفيول لإفراغها في المعامل، إذ إن عدم فتح الاعتمادات سيرتب أعباء إضافية على المستوردين وعلى مؤسسة كهرباء لبنان.

وبحسب المصادر، فإن وزارة المالية تذرّعت بأن الأمر يحتاج إلى إجراءات أخرى، وأن الوزير يوسف خليل أبلغ ملاحظاته إلى رئيس الحكومة طالباً منه بحث الأمر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولم تُعرف بعد وجهة الحكومة في هذا المجال، علماً أن ميقاتي كان قد أشاع مناخاً إيجابياً تبين أنه غير حقيقي عن بدء مشروع رفع ساعات التغذية إلى 4 ساعات يومياً على كامل الأراضي اللبنانية.