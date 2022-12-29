كنعان من عشاء جماعة "ايمان ونور" في البوشرية: علينا مشاركة هموم بعضنا لتخفيف المعاناة

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شارك النائب ابراهيم كنعان وعقيلته السيدة تانيا جماعة "ايمان ونور" في رعية مار يوحنا البوشرية عشاء الميلاد، بحضور كاهن الرعية الأب بول ناهض وابناء الرعية والناشطين في الجماعة ومختار البوشرية كمال عبد المسيح وامين سر ربطة مخاتير المتن المحامي عصام بو جودة والدكتور كليمان حكيم.

واستهل كنعان كلمته بشكر الأب بول ناهض "المعروف بأعماله وحضوره المحبب" وتوجه في كلمته للحضور بالقول " رسالة الميلاد هي رسالة محبة وتواضع تنتقل من جيل الى جيل، فالميلاد يجب ان يعاش لتكون له قيمة، لا ان يبقى كل شخص في موقعه، بل ان يتشاركوا هموم بعضهم وما يخفف معاناتهم، لتحقيق المطالب في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب التعاون "والوقفة مع بعض" لتلبية الاحتياجات الصحية والتربوية والاجتماعية المختلفة".

وقال "جمعية ايمان ونور من الجمعيات التي تحافظ على حضورها ودورها ووقارها وعملها الجدّي، وقضيتها ستكون قضيتي ومن واجبي الوقوف الى جانبها. وانا سعيد جداً بأن اتشارك معكم هذا العشاء الميلادي".

وكان كاهن الرعية الأب بول ناهض شكر لكنعان حضوره ومساهمته في العشاء الميلادي، مشيداً بعمله التشريعي والقانوني و"بالخطوة النبوية" التي تمثلت بالمصالحة المسيحية.

واشار الى ان جماعة ايمان ونور تأسست منذ ٣٣ عاما لتعنى بالمعوقين وتقديم المساعدة لأهلهم وهي فاعلة مستمرة بعملها منذ ذلك الحين، طالبا من النائب كنعان العمل على اقرار التشريعات التي تعزز دور هذه الجمعيات.

وقدّم كاهن الرعية للنائب كنعان درع الجماعة، تقديراً لعطاءاته. وقد تضمّنت السهرة توزيع هدايا ونشاطاً ترفيهياً.