خاص- بارانويا المنظومة من الحوار: إما رئيس من صلبنا وإلا الفراغ!

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خاص tayyar.org

تنظر مصادر رفيعة بقلق بالغ الى التعثّر في الإدارة السياسية للبلد، وترى فيه جمودا مقصودا يهدف حصرا الى منع أي تغيير أو تحديث أو تطوير، خدمة للمنظومة السياسية والمالية التي تتحكّم بالمقدرات منذ ٣٠ سنة ونيف.

وتضع المصادر الهلع الذي تبديه المنظومة وحال البارانويا والإرتياب القهري حيال أي محاولة حوارية جدية وواقعية، كتلك التي يتصدّرها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في سياق رفض أي اختراق إيجابي ما لم يكن من انتاجها، بما يؤمن لها حفظ ما راكمته من مكتسبات تخشى أن يطيحها أي تغيير أو تصحيح للمسار والنظام.

وتعتبر أن التمسّك بالمجرى الرئاسي العقيم القائم راهنا على التصدّي لأي خيار توافقي جدّي من خارج المطروح، جزء من مؤامرة تفريغ المؤسسات وتهميش رئاسة الجمهورية بما يتيح تباعا للمنظومة أن تتحكّم كليا بالبلد. ولا يتم لها ذلك إلا من خلال تزكية رئيس من صلبها ولَدَنها، غير قادر على الخروج من طوعها، وإلا لا مانع لديها من تزكية الفراغ الرئاسي الى أن تحين لحظة تسوية ما تُكرّس نظاميا مكاسبها العرفية، تلك التي راكمتها على إمتداد الأعوام الـ٣٢ الفائتة بالقضم والسطو واغتصاب الحقوق والأعراف المشوّهة، لا بالدستور.