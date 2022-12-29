living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- المحامي وديع عقل يكشف سلسلة من المعلومات حول الوفود الأوروبية التي ستأتي الى لبنان للتحقيق بملف رياض سلامة

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد المعلومات التي باتت معروفة عن وفود أوروبية ستأتي الى لبنان للتحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كشف المحامي وديع عقل سلسلة من المعلومات حول الموضوع في هذا الحوار مع الtayyar.org


1-هل زيارة الوفد الاوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية؟

الأصح أن رياض سلامة وعصابته هم من قاموا بإنتهاك السيادة اللبنانية عبر تنفيذ أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث وذلك بشهادة أمين عام الأمم المتحدة.
والأخطر، أنه حتى الساعة لاتزال نفس المنظومة المالية تتحكم بالبلاد وسط غياب أي محاسبة قضائية أو نيابية جدية.
وإن الشعب اللبناني يُرحب بأي مبادرة قضائية تصب في مصلحته وترفع الظلم عنه وتُعاقب المجرم.
من ناحيةٍ أخرى، إن إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تنظم العلاقة القضائية بين لبنان والدول الأوروبية، وكل الأطراف تحترم بنود الإتفاقية.
وهناك تعاون قضائي قائم منذ أشهر وفقاً للأصول، وإن الطلبات الجديدة هي نتيجة عرقلة الملف القضائي اللبناني بعد أن امتنع مدعي عام بيروت عن الادعاء على سلامة وعصابته الى أن تقدم محامي سلامة بدعوى بوجه الدولة اللبنانية وتم نقل الملف الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا يدعوها للإنعقاد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
وقد حذرت مرارا القضاء اللبناني من مخاطر التأخر بالإدعاء وتوقيف سلامة وشركاءه لأن القضاء الأوروبي لن ينتظر طويلا، وهذا ما حصل

من يضم الوفد الاوروبي؟

يتألف الوفد القادم من قضاة ومدعيين عامين ومحققين يعملون منذ أشهر على الجرائم التي ارتكبها سلامة على الأراضي الأوروبية ضمن مجموعات أشرار، وخاصةً لناحية شبهات تبييض الأموال.
ويمتلك القضاء الأوروبي و eurojust ٱلاف المستندات والتحاويل المالية والوقائع التي كانت الدافع الرئيس لحجز الأموال والممتلكات في اوروبا الربيع الماضي.

3-هل ستصل هذه الخطوة الى نتيجة؟

المؤسف أن عدداً من الإعلام اللبناني يشكك بشكل متواصل بمصداقية القضاء الأوروبي واللبناني على حد سواء، بينما الحقيقة أن هذا التحرك القضائي هو الخلاص الحقيقي لكل أوادم لبنان وعلى اختلاف توجهاتهم.
والنتيجة ستكون بصدور إدعاءات قضائية بحق سلامة وعصابته،
هدفنا بشكلٍ واضح "كسر منظومة اللاقصاص" التي تتحكم بلبنان بعد الحرب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout