عناوين الصجف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2022

الأخبار: ترميم المدارس: أين أُنفقت الـ 200 مليون دولار؟
ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً
رياض سلامة يعايد اللبنانيين بالفوضى والطوابير
الديار: البلاد أمام مفترق خطير: الفوضى الكبرى أم الحل!
حماوة تحركات رئاسية مطلع العام... وجلسة حكومية بعد الاعياد
البناء: نتنياهو يعلن حكومته وأولوياتها: الأمن للمتطرفين الدينيين والاستيطان أولوية / وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في روسيا وسورية وتركيا: اجتماع بناء وإيجابي / حلحلة حكومية بعد توقيع سليم مرسوم مساعدات العسكريين… ونصرالله يطل غداً /
نداء الوطن: عون: بري وأتباعه عرقلوني... وتفاعم مار مخايل "عملو جبران"
"شعوذات" صيرفة: دولار "السحر الأسود" يغذّي "السوق السوداء"
اللواء: سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة
القضاة في الطريق إلى العدلية وأساتذة الخاص للإضراب.. وسليم يرضخ: مساعدات العسكريين إلى المصارف
الجمهورية: آخر التحذيرات: الدولة الفاشلة تقترب
النهار: أكلاف "متدحرجة" لأزمة الفراغ مع مطلع السنة
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