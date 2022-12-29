عناوين الصجف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2022

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الأخبار: ترميم المدارس: أين أُنفقت الـ 200 مليون دولار؟

ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً

رياض سلامة يعايد اللبنانيين بالفوضى والطوابير







الديار: البلاد أمام مفترق خطير: الفوضى الكبرى أم الحل!

حماوة تحركات رئاسية مطلع العام... وجلسة حكومية بعد الاعياد



البناء: نتنياهو يعلن حكومته وأولوياتها: الأمن للمتطرفين الدينيين والاستيطان أولوية / وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في روسيا وسورية وتركيا: اجتماع بناء وإيجابي / حلحلة حكومية بعد توقيع سليم مرسوم مساعدات العسكريين… ونصرالله يطل غداً /



نداء الوطن: عون: بري وأتباعه عرقلوني... وتفاعم مار مخايل "عملو جبران"

"شعوذات" صيرفة: دولار "السحر الأسود" يغذّي "السوق السوداء"



اللواء: سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة

القضاة في الطريق إلى العدلية وأساتذة الخاص للإضراب.. وسليم يرضخ: مساعدات العسكريين إلى المصارف

الجمهورية: آخر التحذيرات: الدولة الفاشلة تقترب



النهار: أكلاف "متدحرجة" لأزمة الفراغ مع مطلع السنة

?l'orient le jour: Les scènes locale et internationale réussiront-elles à se retrouver à mi-chemin