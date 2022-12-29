أسرار الصجف ليوم الخميس 29 كانون الأول 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لاحظ مصدر دبلوماسي أن لقاء موسكو السوري التركي الروسي لم يتم وفقاً للتسلسل الذي اقترحه الرئيس التركي فجرى ضم اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء المخابرات ولم يستبعد أن تكون الخطوة التالية قمة رئاسية ثلاثية يحضرها وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان والمخابرات.

خفايا

قال مصدر نيابي لقد بدأت ترجمة نتائج لقاءات النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، كما اعتمدها ميقاتي وسيليها توقيع سليم قرار تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري.

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ معظم القضاة سيعودون عن اعتكافهم مطلع العام المقبل خصوصاً وأنّ قيمة رواتبهم الجديدة صارت مقبولة نسبياً مقارنة ببقية الموظفين.

اللواء: أسرار

همس

لم تتضح بعد الجهات الدولية والاقليمية التي تقف وراء التحركات المحلية، ذات الصلة بالإعداد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.



غمز

يترقب مطلعون زيارة وفد من كتلة نيابية حليفة لمرجع سابق أو مرجعين، على أقل تقدير للتهنئة بالأعياد.



لغز

استثني العسكريون المتقاعدون من نظام صيرفة الجديدة 38 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، فيما باقي موظفي القطاع العام، من متقاعدين وغيرهم احتسبت سحوباتهم بالدولار على السعر الجديد!