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الرئيس عون في مقابلته الأولى بعد نهاية الولاية الرئاسية...

28
DECEMBER
2022
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أكد الرئيس عون في مقابلته الأولى بعد نهاية الولاية الرئاسية أن:"لا شيء يهمّني عندما اكون في حالة مقاومة ولم يتمكّن الاعلام من تشويه صورتيو أكد:"استردّيت ما خسرته على مستوى القاعدة الشعبية بعد الانتخابات النيابية الاخيرة لأنّهم عرفوا مَن هو ميشال عون ومَن هم الآخرون"
من جهة ثانية اتهم الرئيس القضاء بالتبيعية حيث قال:"القضاء في لبنان تحكمه التبعية وضعف الشخصية؛ ولم أوقّع التشكيلات لأن فيها الكثير من الشوائب التي لم تصحح."و أضاف الرئيس بأن الوزير باسيل ليس رئيس تيار سياسي فقط بل هو رئيس تكتّل نيابي وارادوا منّي كرئيس جمهورية خنقه.فيما يخص العلاقة مع الرئيس بري أكد الرئيس عون أن لرئيس ‎نبيه بري من أبرز المعرقلين للعهد و عن علاقته مع الرئيس سعد الحريري أكد الرئيس عون:"سعد الحريري شخص مهذّب وعلاقتي به جيدة على المستوى الشخصي لكن على مستوى العمل كان الحريري غير مستقرّ ويغيّر آراءه بين الصباح والمساء,شغّلنا العالم بأكمله عندما استقال الحريري من السعودية وواجهنا الأزمة بعناد حتى تحرّر"
و ختم الرئيس عون بتأكيده أنه لن تقوم دولة اذا لم يكن هناك احترام للقوانين واذا استمر استغلال الموقع والطائفة للعرقلة وضرب الدستور والقوانين

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