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في اول مقابلة من الرابية بعد نهاية العهد، من يرشح الرئيس العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ووفق ايِّ معيار؟ وهل صارت مقاربة ازمة النظام امرا حتميا؟ من المسؤول عن الازمة الحكومية الراهنة وما السبيل للنهوض بلبنان بعد اثنين وثلاثين عاما من الفساد والتدمير الممنهج للاقتصاد؟ ما هي رسالته للبنانيين عن الماضي والمستقبل؟

"ضروري نحكي" مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون... في حلقة خاصة الليلة عند الثامنة والنصف مساء مع داليا داغر عبر الـOTV

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