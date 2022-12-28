إعلانٌ من "بنك الموارد" إلى المواطنين... بعد بيانات "المركزي"!

A + A -

صدر عن بنك "الموارد" بيانٌ جاء فيه، "تعقيبًا على البيانين الصادرين عن مصرف لبنان بتاريخ 27 و28 كانون الأول 2022، يعلن بنك الموارد ش.م.ل لجميع المواطنين الراغبين في الإستفادة من عملية شراء الدولار الأميركي على سعر صيرفة Sayrafa والذين لم يتجاوب معهم مصرفهم المعتاد، عن فتح أبواب جميع فروعه في كافة الاراضي اللبنانية لتنفيذ هذه العملية".



وأضاف, "ذلك نهار الخميس الواقع فيه 2022/12/29 من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وأيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين الواقعة في 30 و2022/12/31 و1و2023/1/2 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر".



وأشار البيان إلى أنه, "يجب أن يبرز كل راغب بالإستفادة من عملية شراء الدولار الأميركي على سعر صيرفة Sayrafa, صورة عن بطاقة هويته مرفقة بمستند يثبت أن لديه حساب مصرفي قائم (كبطاقة سحب، دفتر توفير وكشف حساب إلخ)".