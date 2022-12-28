بالصورة- النائب الدكتور فريد البستاني متفقدا بريح: قرارنا هو الشراكة في الجبل والتعايش السلمي بين كل مكونات الشوف

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قام النائب الدكتور فريد البستاني بزيارة لبلدة بريح في الشوف حيث التقى الاهالي من مختلف الاطياف والاتجاهات وصرح أثر الزيارة.

'' من بريح من قلب الشوف اقول اننا هنا وسنظل هنا معكم يا أهلنا، يا اهل المحبة يا أهل السلام.

ان ما جرى في بلدة بريح مستنكر ولا يتعدى كونه عملا صبيانيا لن تكون له أية مفاعيل

نحن قرارنا هو الشراكة في الجبل والتعايش السلمي والاخوي والاهلي بين كل مكونات الشوف.. وهذا العمل الذي قامت به خفافيش الليل يجب وضعه في خانة الولدنات السمجة.

هو عمل بالتأكيد ليس من صنيع اهل الشوف وهو من صنيعة طابور خامس يريد التفرقة وهاله مشهد عودة الحياة الواحدة وجو الانفتاح والتآخي خلال العيد.''