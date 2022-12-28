مهنئاً بعيد الميلاد...وفد من "حزب الله" زارالمطران عون

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زار وفد من "حزب الله" راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون لتهنئته بعيد الميلاد.

وضم الوفد النائب رائد برو، المسؤول عن منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو، والمسؤول عن "حزب الله" في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص .

المطران عون أكد "أهمية التضامن الوطني لمواجهة الأزمات المتتالية في لبنان"، مشيرا الى أن "الميلاد المجيد مناسبة للرجاء والأمل للسير نحو الأفضل".

من جهته، هنأ الشيخ عمرو المطران عون وجميع أهالي جبيل وكسروان بعيد الميلاد، مؤكدا "ضرورة الحوار الوطني والتوافق في الاستحقاقات الوطنية لأن لبنان لا يمكن أن يقوم الا عبر تعاون جميع أبنائه".