مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس أوقف مروج مخدرات

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تمكنت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 24-12-2022 في محلة القبة من توقيف المدعو: م. ع. (من مواليد عام 1990، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار.
عثر في حوزته على:
/156/غ قائم من باز الكوكايين داخل كيس نايلون شفاف.
/22/غ قائم من مادة الماريجوانا.
/21/غ قائم من مادة حشيشة الكيف.
/4/ حبات كبتاغون.
/73/ حبة MDMA-super man
/72/ حبة MDMA- tramp
/156/ حبة MDMA- play boy
/15/ حبة فرعون MDMA-
حبة MDMA-facebook
مبلغ مالي.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.