مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس أوقف مروج مخدرات

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تمكنت عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 24-12-2022 في محلة القبة من توقيف المدعو: م. ع. (من مواليد عام 1990، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار.



عثر في حوزته على:

/156/غ قائم من باز الكوكايين داخل كيس نايلون شفاف.

/22/غ قائم من مادة الماريجوانا.

/21/غ قائم من مادة حشيشة الكيف.

/4/ حبات كبتاغون.

/73/ حبة MDMA-super man

/72/ حبة MDMA- tramp

/156/ حبة MDMA- play boy

/15/ حبة فرعون MDMA-

حبة MDMA-facebook

مبلغ مالي.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.