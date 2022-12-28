وزير الصحة تفقد مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء: نعمل على توفيرالحلول ورفع مستوى مساهمات الدولة

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تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء طرابلس، يرافقه رئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد الله صابونةظن ومدير المستشفى الحكومي في طرابلس ناصر عدرة ، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور مصطفى الحلوة ومديرة الجمعية جنى عكاري واعضاء الهيئة الادارية .

بعد جولة شملت أقسام المستشفى ، رحب الحلوة بالوزير الابيض ،مثنيا على "الجهود التي يبذلها وحركته الدائمة في كل المناطق". كما أثنى على "إنجازاته في موقعه السابق في ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت ".

ولفت الى" الجهود التي بذلت من قبل الوزارة مع انتشار الكوليرا بين نزلاء المستشفى وسرعة الاستجابة بالتعاون المجدي من قبل مدير المستشفى الحكومي في طرابلس الذي بذل جهدا موفقا وقد جاءت بنتائج إيجابية للغاية ".

وقال الحلوة : "إننا نتطلع بالطبع الى تعاون دائم فمركزنا يستقبل حالات من مختلف المناطق والطوائف، إضافة الى تجربة طويلة ميزت مركز العلاج الفيزيائي ليضاف كانجاز هام الى مجمل عمل الجمعية والمستشفى".

الابيض

بدوره قال الوزير الابيض:" إننا مسرورون لوجودنا هنا ، وفي الواقع فان عملنا لا يقتصر على متابعة جديد الكوليرا وتطويقه منعا لانتشاره إذ انه لا يزال موجودا، والأسباب عديدة منها واقع شبكات المياه والصرف. ونحن نتطلع في الوقت عينه الى إنتاجية اضافية ودعم المراكز هذه ، كما نعمل على رفد الجهود في مستشفى طرابلس الحكومي وتوسعة الامكانات وزيادة الخدمات . نحن نتطلع الى دعم اضافي وتخفيض الكلفة التشغيلية للتخفيف عن كاهل المواطن، وتوفير الحلول ورفع مستوى مساهمات الدولة او المنح العربية الي نتطلع الى استمرارها".

واكد "انها مرحلة صعبة وانتم تحملون مسؤولية كبيرة، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح" .