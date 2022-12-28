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بعد اكتشاف دواء سرطان ملوث للأطفال... الصحة تتحرّك!

28
DECEMBER
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، بيان جاء فيه: "أصدرت وزارة الصحة العامة قرارا بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي METHOTREX 50 mg ( Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الاسواق اللبنانية، ومنع تداوله، وذلك استنادا الى كتاب التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي أفاد بوجود طبخة مزورة من المستحضر الطبي المذكور اعلاه تم ضبطها في اليمن ولبنان. علما ان هذا الدواء غير مسجل في لبنان وتم ادخاله الى البلاد عبر طرق غير شرعية".

وتشدد وزارة الصحة العامة, "على ضرورة عدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف والالتزام بلائحة الادوية المسجلة والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم ولحمايتهم من استعمال أدوية مزورة".

وستتابع وزارة الصحة هذا الملف, "لاظهار المتورطين فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم".

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