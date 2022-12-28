تحريّات مكثّفة لقوى الأمن في طرابلس

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: "بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات سرية طرابلس ومفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها".



وأضاف، "خلال الفترة الممتدة من 23-12-2022 ولغاية 26-12-2022، وبعد المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة في مدينة طرابلس، تم توقيف 28 شخصاً من جنسيات مختلفة (لبنانية، سورية، فلسطينية) بجرائم مختلفة منها: سرقة، ومخدّرات، وحيازة أسلحة حربية وغيرها ...، إضافة الى تنظيم عدد من المحاضر بحق المخالفين".



وختم البيان، "أودع الموقوفون والمضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء".