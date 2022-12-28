إليكم إرشادات الصليب الاحمر لاحتفالات رأس السنة!

A + A -

أعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، انه وضع لمواكبة الاحتفالات، لمناسبة ليلة رأس السنة، طواقم فرق الإسعاف والطوارئ في حالة من الجهوزية والاستنفار العام في جميع المراكز وغرف العمليات المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعمة بـ 190 سيارة إسعاف و800 مسعف للتدخل عند الحاجة".



أضاف البيان :"وللمناطق الجبلية فقد تم تخصيص عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضا في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية، وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.



أما فيما يتعلق بخدمة نقل الدم، فإن مركزي سبيرز (بيروت) وطرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية (24 /24) لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها في ليلة رأس السنة إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توافر وحدات الدم وللمساعدة في هذا الخصوص يمكن الاتصال على الخط الساخن 1760 الذي سيبقى متوافرا أيضا لأية استشارات طبية للمرضى المثبتين بإصابتهم بالكوليرا وكذلك المحتملين ومتابعتهم عبر الهاتف من قبل أطباء اختصاصيين".

وختم البيان: "ان الصليب الأحمر اللبناني يلفت عناية المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، والإلتزام بإجراءات الوقاية والحماية، ويتمنى للجميع أعيادا ملؤها السعادة والخير والسلام".



كما وزع "الصليب الأحمر"، في بيان، إرشادات وتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، وفيه:



"خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في احتساء الكحول، كما ويمكن التعرض للإصابة بفيروس كورونا ومرض الكوليرا بسبب عدم التقيد بإجراءات الحماية والوقاية، لذا يقدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:



أولا: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:

- تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

- شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

- عدم الإفراط في شرب الكحول.

- المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.



عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

- الجلوس والراحة.

- طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140.

- ولحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.



ثانيا: تفاديا لخطر حوادث السير، ينصح بما يلي:



يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.

عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.

احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ....

احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.

وجود مطفأة حريق.

وجود علبة اسعافات أولية.



ثالثا: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون، ينصح بما يأتي:



عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.



في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أو فقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.



رابعا : تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، أو بمرض الكوليرا، ينصح بالتقيد باجرءات الحماية والوقاية وفي حال ظهور أي من العوارض الآتية: حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل أو إسهال حاد،... يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورا.